Sara Curtis immensa: oro e record del mondo nei 50 dorso agli Europei di nuoto di Parigi

PARIGI – Sono gli Europei di Sara Curtis. L’azzurra di Savigliano è protagonista assoluta a Parigi e conquista la terza medaglia dei suoi campionati, corredandola da un nuovo record del mondo dopo quello in semifinale.

Sara Curtis ha vinto l’oro nella finale dei 50 dorso femminili con il tempo di 26.56, nuovo record del mndo. Mai l’Italia aveva vinto in questa specialità. La nostra atleta ha già conquistato l’argento nella staffetta e il bronzo nei 100 stile libero.

Contentissima Sara nell’intervista ai microfoni Rai del dopo gara: “E’ assurdo e sono contenta!”

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