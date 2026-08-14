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Ferragosto, caldo ancora protagonista ma il Piemonte verso un calo delle temperature

Il cambiamento sarà però lento e soprattutto parziale
Gabriele Farina

Pubblicato

3 secondi fa

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TORINO – Il caldo non ha ancora intenzione di lasciare il Piemonte, ma nei prossimi giorni l’anticiclone subtropicale inizierà gradualmente a perdere parte della sua forza. È quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti modellistici analizzati dal meteorologo Andrea Vuolo, secondo cui il weekend di Ferragosto sarà caratterizzato dall’ingresso di correnti più fresche di origine atlantica.

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Il cambiamento sarà però lento e soprattutto parziale. Al momento, infatti, non si intravede una vera e propria rottura dell’estate: il flusso occidentale favorirà una maggiore variabilità e un moderato calo delle temperature, senza però riportare il Piemonte in condizioni tipicamente autunnali.

Temperature in calo di 3-5 gradi

La principale novità riguarderà le temperature massime. All’inizio della prossima settimana i valori potrebbero diminuire di circa 3-5 °C rispetto a quelli attuali.

Nonostante il calo, il caldo resterà comunque protagonista. Le temperature si manterranno infatti nella maggior parte dei casi intorno o al di sopra delle medie del periodo, con le massime in pianura che potrebbero rimanere oltre i 30 °C per quasi tutta la prossima settimana.

Più contenute, invece, le temperature minime notturne, grazie anche a una maggiore ventilazione e a condizioni atmosferiche meno afose rispetto alle giornate più roventi.

E l’estate potrebbe tornare a spingere già a metà della prossima settimana. Secondo le attuali proiezioni, infatti, è possibile un nuovo rialzo termico tra il 19 e il 20 agosto.

Ferragosto e domenica, attenzione ai temporali

Il passaggio delle correnti atlantiche aumenterà anche l’instabilità. La configurazione atmosferica sull’Europa rimarrà infatti favorevole alla formazione quasi quotidiana di temporali di calore sulle Alpi e sull’Appennino.

I fenomeni saranno generalmente localizzati e di breve durata, ma in alcuni casi potranno risultare forti o molto forti, soprattutto sulle medio-alte valli alpine.

Il rischio non riguarderà però esclusivamente le montagne. Alcuni temporali potranno infatti sconfinare verso le pianure piemontesi.

Particolare attenzione è prevista proprio nelle prossime ore: nella mattinata di Ferragosto non si esclude un interessamento delle aree di pianura, soprattutto tra Torinese e Cuneese. Una situazione simile potrebbe ripresentarsi nel pomeriggio-sera di domenica, quando potranno svilupparsi temporali localmente intensi.

Tra i fenomeni associati non sono esclusi nubifragi e grandinate, seppur in modo molto localizzato.

Estate ancora protagonista

Il quadro delineato da Vuolo, dunque, è quello di una attenuazione del caldo, ma non della fine dell’estate. L’anticiclone subtropicale verrà parzialmente eroso dalle correnti atlantiche, lasciando spazio a qualche giornata più variabile e a temperature meno elevate.

Per il momento, però, non ci sono segnali di un vero break estivo. Dopo il temporaneo calo dei prossimi giorni, le temperature potrebbero infatti tornare a salire già tra il 19 e il 20 agosto.

Il Piemonte si prepara quindi a vivere un Ferragosto ancora caldo, ma con un elemento di novità: nei prossimi giorni il protagonista non sarà soltanto il caldo, ma anche l’instabilità, con il rischio di temporali localmente violenti soprattutto tra Alpi e pianure occidentali.

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