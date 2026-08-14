Ferragosto, caldo ancora protagonista ma il Piemonte verso un calo delle temperature

TORINO – Il caldo non ha ancora intenzione di lasciare il Piemonte, ma nei prossimi giorni l’anticiclone subtropicale inizierà gradualmente a perdere parte della sua forza. È quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti modellistici analizzati dal meteorologo Andrea Vuolo, secondo cui il weekend di Ferragosto sarà caratterizzato dall’ingresso di correnti più fresche di origine atlantica.

Il cambiamento sarà però lento e soprattutto parziale. Al momento, infatti, non si intravede una vera e propria rottura dell’estate: il flusso occidentale favorirà una maggiore variabilità e un moderato calo delle temperature, senza però riportare il Piemonte in condizioni tipicamente autunnali.

Temperature in calo di 3-5 gradi

La principale novità riguarderà le temperature massime. All’inizio della prossima settimana i valori potrebbero diminuire di circa 3-5 °C rispetto a quelli attuali.

Nonostante il calo, il caldo resterà comunque protagonista. Le temperature si manterranno infatti nella maggior parte dei casi intorno o al di sopra delle medie del periodo, con le massime in pianura che potrebbero rimanere oltre i 30 °C per quasi tutta la prossima settimana.

Più contenute, invece, le temperature minime notturne, grazie anche a una maggiore ventilazione e a condizioni atmosferiche meno afose rispetto alle giornate più roventi.

E l’estate potrebbe tornare a spingere già a metà della prossima settimana. Secondo le attuali proiezioni, infatti, è possibile un nuovo rialzo termico tra il 19 e il 20 agosto.

Ferragosto e domenica, attenzione ai temporali

Il passaggio delle correnti atlantiche aumenterà anche l’instabilità. La configurazione atmosferica sull’Europa rimarrà infatti favorevole alla formazione quasi quotidiana di temporali di calore sulle Alpi e sull’Appennino.

I fenomeni saranno generalmente localizzati e di breve durata, ma in alcuni casi potranno risultare forti o molto forti, soprattutto sulle medio-alte valli alpine.

Il rischio non riguarderà però esclusivamente le montagne. Alcuni temporali potranno infatti sconfinare verso le pianure piemontesi.

Particolare attenzione è prevista proprio nelle prossime ore: nella mattinata di Ferragosto non si esclude un interessamento delle aree di pianura, soprattutto tra Torinese e Cuneese. Una situazione simile potrebbe ripresentarsi nel pomeriggio-sera di domenica, quando potranno svilupparsi temporali localmente intensi.

Tra i fenomeni associati non sono esclusi nubifragi e grandinate, seppur in modo molto localizzato.

Estate ancora protagonista

Il quadro delineato da Vuolo, dunque, è quello di una attenuazione del caldo, ma non della fine dell’estate. L’anticiclone subtropicale verrà parzialmente eroso dalle correnti atlantiche, lasciando spazio a qualche giornata più variabile e a temperature meno elevate.

Per il momento, però, non ci sono segnali di un vero break estivo. Dopo il temporaneo calo dei prossimi giorni, le temperature potrebbero infatti tornare a salire già tra il 19 e il 20 agosto.

Il Piemonte si prepara quindi a vivere un Ferragosto ancora caldo, ma con un elemento di novità: nei prossimi giorni il protagonista non sarà soltanto il caldo, ma anche l’instabilità, con il rischio di temporali localmente violenti soprattutto tra Alpi e pianure occidentali.

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