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Cinema e TV, il Piemonte mette in campo 3 milioni per attirare nuove produzioni

Da oggi è possibile presentare le domande per la seconda sessione del Piemonte Film TV Fund
Gabriele Farina

Pubblicato

4 secondi fa

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TORINO – Si apre una nuova finestra per il cinema e l’audiovisivo in Piemonte. Da oggi, lunedì 31 agosto 2026, è possibile presentare le domande per la seconda sessione del Piemonte Film TV Fund, il bando regionale finanziato attraverso i fondi FESR 2021-2027 e pensato per sostenere le imprese cinematografiche e audiovisive che scelgono il territorio piemontese per realizzare le proprie produzioni.

Per approfondire:

Per questa seconda sessione sono disponibili 3 milioni di euro, con la possibilità di incrementare ulteriormente la dotazione grazie al recupero di circa 920 mila euro provenienti da rinunce, revoche e riduzioni relative a contributi concessi nelle precedenti programmazioni.

La Regione Piemonte è al lavoro sulla determinazione necessaria a rendere nuovamente disponibili queste risorse. L’obiettivo è quindi arrivare a mettere a disposizione del comparto una somma complessiva potenziale di 3,92 milioni di euro.

Domande aperte fino al 2 ottobre

La seconda sessione del Piemonte Film TV Fund resterà aperta fino alle ore 12 di venerdì 2 ottobre 2026. Le imprese interessate dovranno presentare la domanda attraverso la procedura telematica prevista dalla Regione Piemonte sul portale dedicato ai bandi regionali.

Il fondo è rivolto alle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva che rispettano i requisiti stabiliti dal bando.

Tra le spese ammissibili rientrano quelle sostenute in Piemonte per il personale, i professionisti del settore cinematografico e i fornitori di beni e servizi. Una scelta che punta a fare in modo che le produzioni non rappresentino soltanto un investimento nel prodotto audiovisivo, ma producano ricadute concrete sull’economia regionale.

Dal cinema al turismo: le ricadute sul territorio

Il Piemonte Film TV Fund è infatti uno degli strumenti attraverso cui la Regione punta a rafforzare la filiera cinematografica e audiovisiva piemontese e, allo stesso tempo, ad aumentare la capacità del territorio di attrarre produzioni.

Quando una troupe arriva in Piemonte, l’investimento non riguarda soltanto la realizzazione del film o della serie. Le produzioni coinvolgono infatti maestranze, professionisti, imprese tecniche e creative, strutture ricettive, servizi e attività locali.

L’obiettivo della misura è proprio quello di aumentare gli investimenti sul territorio, sviluppare l’indotto e l’occupazione e consolidare la presenza in Piemonte delle imprese e delle produzioni audiovisive.

Un effetto che può riguardare anche la promozione del territorio: film e serie televisive permettono infatti di portare paesaggi, città e luoghi piemontesi davanti al pubblico italiano e internazionale.

Nel 2026 sette milioni per il cinema

Per il 2026 il Piemonte Film TV Fund dispone inizialmente di 7 milioni di euro, distribuiti in due sessioni: 4 milioni per la prima e 3 milioni per la seconda.

La prima sessione si è conclusa con 28 domande presentate, delle quali 24 sono state ammesse e 13 finanziate, per un totale di 4 milioni di euro.

Tra i progetti sostenuti figurano lungometraggi e serie televisive che contribuiranno a riportare il Piemonte sui grandi schermi e sulle principali piattaforme nazionali e internazionali, insieme alle professionalità che lavorano sul territorio.

«La scelta è quella di non lasciare inutilizzata neppure una parte delle risorse disponibili e di riportarle sul territorio, dove possono trasformarsi in nuove produzioni e nuove opportunità», spiegano gli assessori regionali Marina Chiarelli e Andrea Tronzano.

La Regione punta in particolare a recuperare i circa 920 mila euro rimasti disponibili dalle precedenti programmazioni, destinandoli nuovamente al settore.

«È un segnale concreto a un settore che in questi anni ha trovato in Piemonte condizioni sempre più favorevoli per produrre e investire», sottolineano gli assessori. Ogni nuova produzione, aggiungono, «attiva professionalità, imprese e servizi, porta lavoro sui territori e contribuisce a far conoscere il Piemonte ben oltre i suoi confini».

La sfida indicata dalla Regione è ora quella di consolidare la crescita della filiera e rendere il Piemonte sempre più competitivo e attrattivo nel panorama cinematografico e audiovisivo.

Come partecipare

Le imprese interessate possono presentare la domanda per la seconda sessione del Piemonte Film TV Fund entro le ore 12 del 2 ottobre 2026, utilizzando la procedura telematica disponibile sul portale dei bandi della Regione Piemonte.

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