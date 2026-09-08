TORINO – Meteo Torino, mercoledì 9 settembre segnerà un netto cambio di scenario rispetto alle giornate calde e stabili dell’inizio di settembre. L’arrivo di una area di bassa pressione sul Piemonte porterà infatti una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli, con precipitazioni previste per gran parte della giornata. A Torino la temperatura massima sarà di 23°C, mentre la minima scenderà a 18°C. Sono previsti circa 12 millimetri di pioggia, mentre lo zero termico si abbasserà fino a 3743 metri. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e piogge deboli

La giornata inizierà sotto un cielo molto nuvoloso o coperto, con le prime precipitazioni già nelle ore del mattino. Il passaggio dalla fase calda e asciutta dei giorni precedenti sarà quindi evidente fin dalle prime ore. Le temperature partiranno dai 18°C della minima, mentre i venti saranno deboli e proverranno da Sudest. Il quadro sarà quello di una mattinata tipicamente perturbata, senza significative aperture del cielo. La presenza della depressione favorirà inoltre condizioni più instabili sulle aree alpine e pedemontane, con precipitazioni che potranno assumere maggiore intensità localmente.

Pomeriggio: pioggia ancora protagonista, temperature in calo

Nel pomeriggio il cielo resterà molto nuvoloso o coperto sulla pianura torinese. Le precipitazioni saranno generalmente deboli, ma potranno proseguire con una certa continuità. La temperatura raggiungerà appena i 23°C, un valore decisamente più basso rispetto ai 30°C e oltre registrati nei giorni precedenti. Il calo termico sarà quindi uno degli aspetti più evidenti del cambiamento. I venti resteranno deboli, provenendo da Est-Sudest. Sulle Alpi occidentali la nuvolosità potrà invece intensificarsi ulteriormente durante il pomeriggio, mentre verso sera inizieranno a comparire i primi segnali di miglioramento.

Sera: ancora nubi, ma arrivano le prime schiarite

La fase perturbata tenderà gradualmente ad attenuarsi nella serata. Sulla provincia di Torino potranno comparire prime schiarite, anche se il cielo resterà ancora prevalentemente nuvoloso. Il miglioramento sarà più evidente sui settori alpini occidentali, mentre sulle pianure la nuvolosità potrà persistere più a lungo. La giornata si chiuderà dunque dopo diverse ore di precipitazioni, con un quadro ancora variabile. Nel complesso sono attesi circa 12 millimetri di pioggia, una quantità che evidenzia il carattere decisamente più umido della giornata rispetto alla precedente fase anticiclonica.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 10 settembre: il maltempo non sarà ancora completamente archiviato: sono previste piogge leggere, con condizioni ancora instabili;

il maltempo non sarà ancora completamente archiviato: sono previste piogge leggere, con condizioni ancora instabili; Venerdì 11 settembre: il tempo dovrebbe diventare più variabile, con possibilità di qualche debole precipitazione;

il tempo dovrebbe diventare più variabile, con possibilità di qualche debole precipitazione; Sabato 12 settembre: la tendenza resta variabile, ma con la possibilità di condizioni progressivamente più asciutte.

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