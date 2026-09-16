TORINO – Il meteo a Torino di giovedì 17 settembre sarà caratterizzato da un progressivo aumento della nuvolosità. La giornata inizierà infatti con cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma nel corso del pomeriggio le nubi tenderanno a diventare più consistenti fino a lasciare spazio, in serata, a condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Il peggioramento sarà comunque graduale e si concentrerà soprattutto nella seconda parte della giornata. In serata sono previste deboli piogge, con un accumulo complessivo stimato intorno a 1 millimetro. Il quadro meteorologico segna quindi un cambio di scenario rispetto alle giornate precedenti, anche se le temperature resteranno ancora relativamente miti.

Mattino: cielo poco nuvoloso e clima mite

Le prime ore di giovedì saranno ancora caratterizzate da ampie schiarite e poche nubi. Il cielo si presenterà quindi relativamente luminoso sulla città, senza precipitazioni. La temperatura minima sarà di 15°C, con un inizio di giornata decisamente più fresco rispetto ai valori registrati nelle ore centrali. I venti saranno deboli da Sudest. Il quadro resterà asciutto per tutta la mattinata, lasciando ancora spazio a condizioni favorevoli per gli spostamenti e le attività all’aperto.

Pomeriggio: aumentano le nubi, ma si arriva a 25°C

Il cambiamento sarà più evidente nel pomeriggio. La nuvolosità inizierà ad aumentare progressivamente, riducendo le schiarite e preparando il passaggio verso una serata più perturbata. Nonostante il cielo più chiuso, la temperatura massima raggiungerà 25°C, mantenendo il clima ancora mite per la metà di settembre. Anche la ventilazione aumenterà leggermente: i venti passeranno da deboli a moderati da Est-Sudest. Il rischio di precipitazioni resterà inizialmente contenuto, ma aumenterà avvicinandosi alla sera.

Sera: cielo molto nuvoloso e prime piogge

La fase più instabile è attesa in serata. Il cielo tenderà a diventare nuvoloso o molto nuvoloso, con l’arrivo di deboli piogge. L’accumulo previsto per Torino è di circa 1 millimetro, quindi al momento non si prospetta un episodio di forte maltempo. Si tratterà piuttosto dell’inizio di una fase più umida e variabile che potrebbe caratterizzare anche le giornate successive.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 18 settembre: giornata variabile con possibilità di pioggia leggera, in un contesto ancora influenzato dalla circolazione depressionaria;

giornata variabile con possibilità di pioggia leggera, in un contesto ancora influenzato dalla circolazione depressionaria; Sabato 19 settembre: atteso un tempo parzialmente nuvoloso, con maggiori possibilità di schiarite;

atteso un tempo parzialmente nuvoloso, con maggiori possibilità di schiarite; Domenica 20 settembre: ancora nubi sparse, con condizioni generalmente variabili.

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