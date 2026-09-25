Baldissero d’Alba, concesso il nulla osta per i funerali di Gjovalin Lazri

BALDISSERO D’ALBA – Si registrano nuovi passaggi investigativi e formali nell’inchiesta sui fatti avvenuti nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Baldissero d’Alba.

L’autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta per la sepoltura di Gjovalin Lazri, il 36enne raggiunto mortalmente da uno dei dodici colpi di pistola esplosi dal proprietario della tenuta, Roberto Mollo, attualmente indagato a piede libero. I familiari dell’uomo hanno scelto di mantenere il massimo riserbo su data e luogo delle esequie, che si terranno in forma strettamente privata.

Attesa per gli esiti dell’autopsia e il sopralluogo dei periti balistici

Mentre l’Istituto di Medicina Legale di Torino dispone di 60 giorni per depositare la relazione completa sull’esame autoptico svolto mercoledì 23 settembre, l’attenzione della Procura si concentra sulla ricostruzione scientifica della traiettoria dei colpi. A breve è atteso il conferimento dell’incarico per la perizia balistica sul campo.

L’accertamento tecnico irripetibile si svolgerà presso il cortile della cascina alla presenza dell’avvocata Roberta Simbro, legale dei familiari della vittima, e dell’avvocato Pier Mario Morra, difensore di Mollo.

«Abbiamo piena fiducia nell’operato della magistratura – dichiara il legale Pier Mario Morra –. Abbiamo nominato come consulenti di parte il medico legale Lorenzo Varetto e Ruggero Pettinelli per la balistica. L’autopsia ha già fornito prime indicazioni, ma attendiamo il sopralluogo per fare piena luce. Lo stato d’animo del mio assistito è quello di un uomo spaventato che quella notte ha chiesto subito aiuto al 112, come documentato dalla telefonata registrata».

I rilievi balistici dovranno chiarire angolazioni, distanze e posizioni reciproche al momento dell’esplosione dei colpi, elementi dirimenti per definire i contorni giuridici della vicenda.

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