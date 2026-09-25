TORINO – A Torino il meteo di sabato 26 settembre sarà caratterizzato da condizioni nel complesso stabili, con una giornata prevalentemente poco nuvolosa e qualche nube in più nelle prime ore. La tendenza sarà però verso un progressivo miglioramento, favorito dal nuovo aumento della pressione atmosferica. Non sono previste precipitazioni sulla città e non risultano allerte meteo. Dopo una mattinata con qualche passaggio nuvoloso, il cielo tenderà infatti a diventare più aperto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno miti per la fine di settembre, con una massima di 22°C e una minima di 15°C.

Mattino: qualche nube, poi le prime schiarite

Le prime ore di sabato saranno caratterizzate dalla presenza di nubi sparse, alternate comunque a schiarite. Non si tratterà quindi di una mattinata completamente serena, ma la copertura nuvolosa non dovrebbe risultare persistente. La situazione tenderà a migliorare progressivamente con il passare delle ore. Il contesto resterà asciutto e non sono previste piogge. Le temperature partiranno dai 15°C della minima, con un’atmosfera fresca nelle prime ore ma destinata a diventare più mite durante la giornata. I venti saranno deboli da Sudest, senza particolari rinforzi.

Pomeriggio: cielo più aperto e 22°C

Il cambiamento più evidente è atteso nel corso del pomeriggio. L’aumento della pressione favorirà infatti un rapido diradamento della nuvolosità, lasciando spazio a condizioni più luminose. A Torino il cielo tenderà a presentarsi sereno o poco nuvoloso, soprattutto nella seconda parte del pomeriggio. Le temperature raggiungeranno il valore massimo di 22°C, garantendo un clima gradevole nelle ore centrali. La ventilazione resterà debole e proverrà da Sud-Sudest, accompagnando una situazione atmosferica tranquilla.

Sera: ampie schiarite

Con l’arrivo della sera il miglioramento dovrebbe consolidarsi. La nuvolosità residua tenderà a ridursi, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. La giornata si concluderà quindi in condizioni decisamente più limpide rispetto alle prime ore, senza fenomeni precipitativi. Il progressivo rasserenamento sarà una delle caratteristiche principali del sabato torinese: la maggiore presenza di nubi mattutina lascerà gradualmente spazio al cielo aperto.

Tendenza meteo Torino

Domenica 27 settembre: il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, alternate a momenti più luminosi;

il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, alternate a momenti più luminosi; Lunedì 28 settembre: resteranno possibili passaggi nuvolosi e schiarite, in un quadro complessivamente variabile;

resteranno possibili passaggi nuvolosi e schiarite, in un quadro complessivamente variabile; Martedì 29 settembre: la tendenza indica condizioni parzialmente nuvolose, con alternanza tra nubi e aperture.

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