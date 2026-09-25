NOVARA – Un uomo di 40 anni è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato di Novara con l’accusa di essere l’autore di una truffa del finto carabiniere ai danni di una coppia di anziani. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo aveva appena ritirato dalla loro abitazione gioielli, contanti e altri oggetti preziosi per un valore complessivo superiore ai 30 mila euro.

L’uomo era stato notato dagli agenti della Squadra Mobile di Novara, che avevano avuto dei sospetti nei suoi confronti e avevano iniziato a seguirne gli spostamenti. Il 40enne è stato visto entrare in un condominio e uscirne dopo pochi minuti. A quel punto è stato fermato e sottoposto a controllo.

All’interno dello zaino gli agenti hanno trovato monili, gioielli, contanti e altri oggetti in oro, risultati di provenienza illecita. Gli accertamenti hanno permesso di ricondurre il materiale alla truffa appena commessa ai danni di una coppia di anziani.

La truffa del finto carabiniere

Il meccanismo è quello ormai noto della truffa del finto carabiniere. Un primo truffatore, il cosiddetto telefonista, contatta la vittima spacciandosi per un appartenente alle Forze dell’Ordine e racconta che è stato commesso un reato nel quale la persona potrebbe essere coinvolta.

A quel punto viene rappresentata la necessità di mettere a disposizione denaro, gioielli e altri beni di valore, che dovrebbero essere sottoposti a un presunto controllo perché potrebbero essere collegati alla vicenda.

Successivamente entra in scena un secondo complice, l’incaricato al ritiro, che si presenta a casa della vittima fingendosi a sua volta un appartenente alle Forze dell’Ordine e raccoglie i beni.

Le vittime, spesso persone anziane, possono rendersi conto della truffa soltanto dopo alcune ore, quando ormai i malviventi si sono allontanati con il bottino.

Il bottino restituito agli anziani

Nel caso scoperto dalla Squadra Mobile di Novara, il presunto incaricato al ritiro aveva appena sottratto alla coppia beni per un valore superiore ai 30 mila euro. La refurtiva è stata recuperata dagli agenti e immediatamente restituita alle vittime.

Il 40enne è stato arrestato per truffa aggravata e condotto nel carcere di Novara, dove rimane in attesa del giudizio di convalida.

La Polizia di Stato, nell’ambito della campagna nazionale “Più sicuri insieme” per la prevenzione delle truffe agli anziani, ricorda che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine è autorizzato a chiedere la consegna di denaro o beni preziosi.

Di fronte a una richiesta di questo tipo, l’invito è a non consegnare nulla e a contattare il 112, Numero Unico di Emergenza.

Il provvedimento è stato eseguito sulla base degli elementi probatori raccolti allo stato delle indagini. Per l’uomo vale quindi la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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