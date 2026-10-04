Derthona Basket, pesante ko a Roma: i padroni di casa dominano e vincono 108-70

ROMA – Pomeriggio da dimenticare per il Bertram Derthona, travolto a Roma dalla formazione capitolina con un netto 108-70. I piemontesi restano in partita solo nel primo quarto, chiuso sul 25-23, poi subiscono l’allungo dei padroni di casa senza più riuscire a reagire.

Il momento decisivo arriva nel secondo periodo, quando Roma piazza un parziale di 11-0 e prende il largo. All’intervallo il vantaggio è già di 12 punti, sul 56-44. Per il Derthona pesano soprattutto le difficoltà in difesa, con i padroni di casa capaci di attaccare con continuità il canestro.

La partita si chiude di fatto nel terzo quarto. Roma continua a segnare con grande efficacia e arriva fino al +22, mentre il Derthona fatica anche al tiro. Alla fine i piemontesi chiudono con appena 5/26 da tre punti e percentuali complessivamente basse.

Nell’ultima frazione Roma dilaga e arriva a sfiorare i 40 punti di vantaggio, concedendo spazio anche ai giovani. Per il Derthona l’unica nota positiva sul piano individuale è Dante Maddox, miglior realizzatore dei suoi con 15 punti.

Dall’altra parte brillano Nico Mannion, autore di 19 punti e 9 assist, ed Erik Stevenson, anche lui a quota 19. Roma chiude con sei giocatori in doppia cifra e un impressionante 83,3% da due punti.

Al PalaTiziano finisce così 108-70: per il Derthona una netta battuta d’arresto, maturata soprattutto dopo un primo quarto equilibrato.

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