Torino, tenta di uccidere la compagna che riesce a rifugiarsi con la figlia dai vicini: lui si butta dal balcone

TORINO – Ha un risvolto inatteso la morte per caduta dal decimo piano di un uomo di 37 anni, residente in via Cervino a Torino. Dalle prime indiscrezioni sembra che il 37enne abbia tentato di strangolare la compagna 31enne, che è riuscita a scampare l’aggressione e a rifugiarsi dai vicini con la figlia di un anno.

Sarebbe nata da una lite per futili motivi l’aggressione avvenuta in un appartamento in Barriera di Milano. Secondo quanto ricostruito finora, anche sulla base del racconto della donna, l’uomo l’avrebbe portata sul balcone di casa e avrebbe tentato prima di gettarla nel vuoto e poi di strangolarla, stringendole le mani al collo.

Entrambi i tentativi sarebbero falliti. La donna è quindi riuscita a fuggire dall’alloggio insieme alla figlia. Poco dopo l’uomo si sarebbe invece gettato dal balcone.

La 31enne è stata soccorsa e, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non destano preoccupazione. L’indagine è a cura dei carabinieri.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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