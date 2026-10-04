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Serie A1 Volley femminile: Chieri vince al quinto set contro Scandicci, Cuneo travolta da Conegliano, vittoria per Novara a Busto Arsizio
Esordio nel complesso positivo per le piemontesi
PIEMONTE – Esordio nel complesso positivo per le piemontesi impegnate nella prima di campionato serie A1 di Volley femminile: due vittorie sofferte e una sconfitta prevedibile.
La prima a partire è Chieri che affronta fuori casa un avversario tosto: Scandicci la porta al quinto set, ma ad avere la meglio è la squadra piemontese che la spunta con il risultato di 2-3 (25-22, 23-25, 25-22, 21-25, 11-15).
Esordio amaro per Cuneo in Serie A1: le Gatte non riescono nell’impresa di portare via punti dal Pala Verde, cedendo per 3-0 a Conegliano. Dopo un avvio dominante delle Pantere, le Gatte hanno lottato, soprattutto nel terzo set, senza però riuscire a indirizzare la partita su binari diversi.
Anche Novara è costretta a portare al tie break la partita contro Busto Arsizio però vince 2-3 in casa di UYBA Volley (25-22, 15-25, 19-25, 25-22, 12-15).
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