Il notaio Andrea Ganelli è il nuovo presidente della Fondazione Circolo dei lettori di Torino

TORINO – Andrea Ganelli è il nuovo presidente della Fondazione Circolo dei lettori e del suo consiglio di gestione. La nomina è stata deliberata questa mattina dalla Giunta regionale del Piemonte, al termine della procedura avviata con un avviso pubblico pubblicato lo scorso 13 agosto. L’incarico avrà una durata di tre esercizi, come previsto dallo statuto.

Torinese, classe 1971, notaio, Ganelli subentra a Giulio Biino, che ha guidato la Fondazione negli ultimi otto anni. La sua candidatura è stata ritenuta la più idonea tra quelle presentate per ricoprire l’incarico.

“Quella di Andrea Ganelli è una scelta di alto profilo che unisce le professionalità tecniche e giuridiche a una grande passione per la cultura e per l’arte che ha saputo coltivare nelle tante iniziative promosse in questi anni, anche al di fuori della sua attività professionale. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro a servizio di una realtà straordinaria, quella del Circolo, che proprio in questi giorni festeggia i suoi primi 20 anni e che auspichiamo di vedere crescere sempre di più nell’offerta culturale e nella capacità di attrarre pubblico, autori e di avvicinare sempre più persone alla lettura e ai libri” dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il vicepresidente Maurizio Marrone e l’assessore alla Cultura Marina Chiarelli.

“Un ringraziamento sincero – aggiungono – va a Giulio Biino per il grande lavoro portato avanti in questi anni, nei quali il Circolo è diventato un punto di riferimento a livello nazionale e un vero motore di cultura di promozione del libro e della lettura, anche grazie al ruolo che ha assunto all’interno dell’organizzazione del Salone del Libro, che è a tutti gli effetti la più grande manifestazione editoriale italiana”.

Ganelli ha ringraziato la Regione per la nomina e ha indicato le principali sfide del nuovo incarico. “Ringrazio il presidente Cirio e la Giunta Regionale per il prestigioso incarico, che assumo con la consapevolezza delle sfide che attendono il Circolo dei lettori che ha appena compiuto 20 anni ed il Salone del Libro che si accinge a raggiungere la sua quarantesima edizione – dichiara il neo presidente Andrea Ganelli –. Nel solco di chi mi ha preceduto, proverò a sviluppare ulteriormente le attività del Circolo, provando a farne anche un centro di dibattito sul futuro di Torino e del Piemonte“.

“Diamo il benvenuto al notaio Andrea Ganelli, che prende il posto del notaio Giulio Biino alla presidenza della Fondazione Circolo dei lettori. Dopo anni di lavoro proficuo e amichevole con Giulio Biino (e con tutto il Circolo dei lettori), all’insegna della reciproca collaborazione e rispetto, e soprattutto in nome dell’amore per i libri e per la diffusione della cultura, siamo fiduciosi nell’accogliere Andrea Ganelli e ricominciare con lui lo stesso cammino di libertà, al servizio delle lettrici e dei lettori di ogni parte d’Italia. Con uno sguardo speciale a Torino e al Piemonte, ma con la piena consapevolezza di un percorso alto, che riguarda tutte e tutti e che ci chiama quotidianamente a grandi progetti in nome del bene comune e della promozione della lettura” – dichiarano Annalena Benini, direttrice editoriale Salone Internazionale del Libro di Torino e Silvio Viale, presidente Associazione Torino, la Città del Libro

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