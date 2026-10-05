In una scuola di Pinerolo uno studente con disabilità è stato ustionato da un compagno di scuola

PINEROLO – Un gravissimo episodio di bullismo si è verificato all’istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo, nel Torinese.

Un alunno con disabilità è stato aggredito negli spogliatoi della scuola da un compagno, che gli ha cagionato una ustione al braccio utilizzando la fiamma di un accendino. La vittima è stata prontamente trasportata in ospedale per le cure necessarie. A riportare la notizia è La Stampa.

Sull’accaduto, inoltre, indagano i carabinieri, a seguito della denuncia presentata dalla dirigente scolastica Roberta Martino, sconvolta dall’accaduto. L’istituto ha già avviato un iter disciplinare nei confronti dell’aggressore: il consiglio di classe valuterà sanzioni severe, che potrebbero andare oltre la semplice sospensione e portare all’espulsione definitiva. I familiari dello studente responsabile, convocati dalla presidenza, non si sono ancora presentati.

La famiglia della vittima sta valutando a sua volta di sporgere denuncia. La dirigenza esprime forte preoccupazione per l’assenza di pentimento dimostrata dal giovane e punta a chiarire la dinamica esatta ascoltando i pochi testimoni presenti negli spogliatoi al momento dell’aggressione.

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