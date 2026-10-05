Valenza, sorpresa a svaligiare una cantina: donna arrestata, ha messo a segno oltre 20 furti in tre settimane

VALENZA – Quattro carabinieri fuori servizio hanno notato e seguito una 39enne che si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di via Bologna, area recentemente presa di mira dai ladri.

Approfittando del buio e dei vicoli, la donna si è introdotta in un condominio della zona. I militari l’hanno sorpresa proprio mentre forzava l’ingresso di una cantina e asportava il materiale di una residente. Con il supporto di una Gazzella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alessandria, allertata nel frattempo, i carabinieri sono intervenuti bloccando la donna e arrestandola in flagranza di reato per furto in abitazione.

Nel corso della perquisizione è stata interamente recuperata la refurtiva – diversi capi di abbigliamento, immediatamente restituiti alla legittima proprietaria – e sono stati sequestrati numerosi arnesi da scasso: dieci cacciaviti, cinque lime, una pinza e un cavatappi. Tra il materiale rinvenuto figurano anche sette pugnali d’epoca, sulla cui provenienza sono tuttora in corso gli opportuni accertamenti.

Le successive indagini, sostenute da un’accurata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, hanno permesso di raccogliere schiaccianti elementi a carico della 39enne. I filmati ne attestano la presenza nei luoghi dei furti avvenuti nel recente periodo e gli spostamenti notturni con attrezzi da scasso analoghi a quelli sequestrati. Alla donna sono stati così addebitati ulteriori 23 episodi di furto, messi a segno tra il 5 e il 24 settembre, per i quali è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Alessandria.

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