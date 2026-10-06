Europei di Ciclismo, staffetta mista: Francia d’oro a Lubiana, Italia d’argento con i piemontesi Longo Borghini e Sobrero

LUBIANA – Nella staffetta mista élite agli Europei di Lubiana, il sestetto azzurro non riproduce il capolavoro della prova mondiale di Montreal e si arrende alla Francia, conquistando comunque una medaglia d’argento.

La formazione transalpina – composta da Bruno Armirail, Rémi Cavagna e Thibault Guernalec, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous e Marion Borras – conquista il titolo europeo fermando il cronometro sul tempo di 1h00’19’’. Per l’Italia, il distacco finale al traguardo sale a 1’12’’.

A fare la differenza è stato il duro strappo di Mozjanca (2,1 chilometri con una pendenza media del 10,2%), rivelatosi fatale per la corsa azzurra. I tre corridori del terzetto maschile – Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero e Marco Frigo – hanno sofferto lungo l’ascesa, tagliando l’intertempo di prima metà gara con un ritardo di 24’’ nei confronti dei rivali transalpini prima di dare il cambio alle colleghe.

Il margine si è poi ampliato nella seconda frazione dedicata alle donne: Monica Trinca Colonel è rimasta staccata sulla salita, lasciando Elisa Longo Borghini e Alessia Vigilia isolate nell’inseguimento per la restante parte di percorso e senza possibilità di ricucire lo strappo.

In una gara che ha visto al via soltanto sei nazionali, a completare il podio è la sorpresa Lussemburgo, bronzo a 3’34’’ dai vincitori. I lussemburghesi sono riusciti a scavalcare con 27 secondi di vantaggio la più quotata Polonia, quarta con un ritardo di 4’01’’.

Foto di repertorio

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