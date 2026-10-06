Addio al caldo anomalo in Piemonte: le previsioni dettagliate provincia per provincia

PIEMONTE – L’autunno presenta il conto e chiude bruscamente la parentesi di caldo fuori stagione che ha accompagnato i primi giorni di ottobre con punte fino a 27 gradi sulle pianure subalpine. Una vasta area depressionaria posizionata tra l’Europa centrale e la Penisola Iberica ha iniziato a convogliare correnti umide e instabili di matrice sudoccidentale verso il Nord Italia.

Il transito di una perturbazione atlantica investe direttamente il Piemonte a partire da mercoledì 7 ottobre, aprendo una fase perturbata con precipitazioni diffuse, locali temporali e una brusca frenata delle temperature, destinate a scendere per la prima volta dallo scorso maggio al di sotto della soglia dei 20 gradi quasi ovunque.

Come segnalato dal meteorologo Andrea Vuolo, il peggioramento entra nel vivo a metà settimana per poi concedere una breve tregua prima di un secondo impulso instabile previsto per giovedì 8 ottobre, foriero di rovesci più compatti a ridosso dei rilievi.

Soltanto a ridosso del fine settimana la rimonta di un promontorio anticiclonico favorirà ampie schiarite e un graduale recupero termico su tutto il territorio regionale.

La mappa del peggioramento provincia per provincia

Nel capoluogo piemontese la giornata di mercoledì vede ancora condizioni relativamente tranquille o parzialmente soleggiate al mattino, prima di un aumento deciso della copertura nuvolosa che tra il pomeriggio e giovedì lascerà spazio a precipitazioni sparse e rovesci a intermittenza, con massime a Torino che non supereranno i 15-16 gradi.

Scenario decisamente più autunnale e rigido nel Cuneese, dove l’aria umida da sud favorisce addensamenti fin dalle prime ore e piogge via via più estese nelle vallate alpine tra mercoledì e giovedì, con le colonnine di mercurio che faranno registrare i valori più bassi della regione, attestandosi attorno ai 13 gradi di massima.

Spostandosi a sud-est, tra le colline di Asti e Alessandria, mercoledì reggerà un quadro asciutto e poco nuvoloso, mentre giovedì il cielo diverrà uniformemente grigio con precipitazioni deboli ma diffuse e temperature diurne vicine ai 16 gradi.

Nel quadrante nord-orientale, tra Novara e Vercelli, l’instabilità si manifesterà con rovesci che tenderanno a intensificarsi nella seconda parte di mercoledì e soprattutto giovedì, con possibili temporali pomeridiani e termometri fermi sui 16-19 gradi. Situazione analoga nel Biellese, dove le piogge si concentreranno soprattutto lungo la fascia prealpina con picchi massimi non oltre i 14 gradi.

Particolare attenzione infine nel Verbano-Cusio-Ossola: i settori alpini settentrionali e pedemontani del VCO faranno da bersaglio a rovesci consistenti tra mercoledì e giovedì sera, con massime comprese tra 14 e 18 gradi a Verbania, prima della decisa avanzata dell’alta pressione attesa tra venerdì e il weekend.

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