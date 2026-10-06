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Morta la bimba di soli 4 mesi coinvolta nello scontro stradale a Pozzolo Formigaro

La neonata, ricoverata in terapia intensiva, non ce l’ha fatta. Già eseguita l’autopsia

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POZZOLO FORMIGARO – Era il 23 settembre scorso quando si è verificato un violento scontro stradale lungo la Strada Provinciale 35, nel territorio di Pozzolo Formigaro.

Per approfondire:

L’impatto è stato molto violento e a rimanere coinvolta nel sinistro è stata anche una neonata di soli quattro mesi. La piccola è rimasta gravemente ferita, le sue condizioni erano apparse disperate già ai primi soccorritori giunti sul posto. A causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto, la bambina era stata trovata in arresto cardiaco: fondamentale, nell’immediato, l’intervento dell’équipe medica e infermieristica del 118 di Novi Ligure, che era riuscita a rianimarla prima del trasporto d’urgenza all’Ospedale Infantile del capoluogo alessandrino.

Purtroppo, però, la neonata, ricoverata in terapia intensiva, non ce l’ha fatta.

Sulla vicenda la procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Nei giorni scorsi è stata inoltre già eseguita l’autopsia per chiarire con esattezza le cause della morte.

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