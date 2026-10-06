Sparatoria dopo la lite a Nizza Monferrato: “Ho perso la testa, sono pronto ad assumermi le mie responsabilità”

NIZZA MONFERRATO – “Mi dispiace, ho perso la testa, sono pronto ad assumermi le mie responsabilità”. Lo ha detto ieri al giudice Carlo Sepe, 30 anni, durante l’udienza di convalida dell’arresto. Ma non era quello l’atteggiamento di qualche sera fa, quando nella notte tra sabato e domenica, a Nizza Monferrato, aveva seminato il panico in piazza XX Settembre dopo una lite davanti al pub La Teresina.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, quella notte Sepe avrebbe urlato “Vi ammazzo, tanto non mi prende nessuno”, prima di impugnare una pistola e sparare diversi colpi. L’uomo, con un passato segnato da problemi legati a droga e alcol, è accusato di lesioni, porto abusivo di arma e minacce. Difeso dall’avvocato Roberto Tava, ha ricevuto la custodia cautelare in carcere, come richiesto dal pm Giacomo Ferrando.

Tutto sarebbe iniziato poco prima davanti al locale, con una lite nata dopo che Sepe avrebbe avvicinato una ragazza. Gli amici della giovane sarebbero intervenuti per allontanarlo. Ne sarebbe nata una discussione durante la quale l’uomo avrebbe estratto un coltello. Una delle ragazze della comitiva avrebbe quindi utilizzato uno spray al peperoncino, costringendolo ad allontanarsi.

Per Sepe, però, la lite non sarebbe finita lì. Poco dopo si sarebbe procurato una pistola semiautomatica clandestina e alcuni proiettili calibro 380. Avrebbe quindi chiamato un amico, Federico B., operaio trentenne, poi finito ai domiciliari, chiedendogli di accompagnarlo in piazza XX Settembre.

Una volta tornato sul posto, Sepe avrebbe colpito al volto con il calcio della pistola un 17enne, uno dei ragazzi intervenuti poco prima nella lite. Poi avrebbe puntato l’arma, minacciato i presenti e sparato alcuni colpi in aria.

Subito dopo avrebbe esploso altri colpi contro il cofano di un’auto parcheggiata a bordo strada, con a bordo una coppia di giovani. “Ci siamo spaventati, ma non ci è successo niente”, hanno raccontato ai carabinieri.

Dopo la sparatoria, Sepe e l’amico sarebbero fuggiti a bordo di una Nissan Micra. I loro spostamenti sono stati ricostruiti anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La pistola sarebbe stata abbandonata alla periferia della città.

Poco dopo, però, i due sarebbero tornati in piazza XX Settembre, probabilmente per vedere cosa stesse accadendo. Alcuni testimoni li avrebbero riconosciuti e segnalati ai carabinieri, arrivati sul posto con diverse pattuglie. I due sono stati quindi fermati e arrestati.

Durante gli accertamenti, nel vano portaoggetti della Nissan Micra è stato trovato anche un proiettile inesploso calibro 380.

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