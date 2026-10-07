Lovers Film Festival, a Torino la 42ª edizione dal 15 al 20 aprile 2027 con dedica ad Emma Bonino

TORINO – Il Lovers Film Festival torna a Torino per la sua 42ª edizione, in programma dal 15 al 20 aprile 2027 al Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema. Lo storico festival italiano dedicato alle tematiche LGBTQI+ si prepara così a un’edizione particolarmente significativa, a pochi mesi da un altro grande appuntamento: l’EuroPride 2027, che per la prima volta nella sua storia sarà ospitato a Torino.

A guidare il festival sarà ancora Vladimir Luxuria, direttrice della manifestazione fondata da Giovanni Minerba e Ottavio Mai.

Un’edizione speciale in vista dell’EuroPride

«Questa sarà un’edizione speciale svolgendosi pochi mesi prima dell’EuroPride che sarà – per la prima volta nella sua storia – a Torino», ha sottolineato Vladimir Luxuria presentando la nuova edizione.

Il programma manterrà la vocazione internazionale del Lovers, con lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, affrontando le diverse sfumature delle identità, delle esperienze e delle battaglie legate ai diritti LGBTQI+.

Al centro dell’edizione 2027 ci sarà anche un tema particolarmente delicato: la violenza sui minori nel mondo dello sport. Il festival proporrà un focus specifico attraverso film e documentari dedicati all’argomento, accompagnati dalle testimonianze di persone che hanno vissuto direttamente queste esperienze.

L’omaggio a Emma Bonino

Come da tradizione, l’inaugurazione del Lovers Film Festival si svolgerà alla Mole Antonelliana. Per l’edizione 2027 è previsto inoltre un ringraziamento speciale a Emma Bonino, per il suo impegno nelle battaglie a favore dei diritti civili e sociali.

Il festival si conferma quindi anche come spazio di confronto attraverso il cinema, capace di intrecciare cultura, attualità e temi sociali.

Il Lovers torna al Cinema Massimo

La 42ª edizione si svolgerà al Cinema Massimo, storico punto di riferimento della vita cinematografica torinese e sede del Museo Nazionale del Cinema.

Il Lovers Film Festival, nato dall’esperienza di Giovanni Minerba e Ottavio Mai, è oggi uno degli appuntamenti cinematografici europei più longevi dedicati alle tematiche LGBTQI+. La manifestazione è realizzata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.

L’appuntamento con la 42ª edizione è dunque fissato dal 15 al 20 aprile 2027, in una Torino che nei mesi successivi sarà chiamata a vivere anche lo storico appuntamento con l’EuroPride.

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