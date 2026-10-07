Il neo Premio Nobel per la Fisica Francis Halzen in visita a Torino

TORINO – Francis Halzen, illustre fisico belga-statunitense dell’Università del Wisconsin-Madison e neo-insignito del Premio Nobel per la Fisica 2026, ha appreso di aver vinto il massimo alloro scientifico globale mentre si trovava proprio a Torino.

Questa mattina lo scienziato ha tenuto la sua prima conferenza stampa ufficiale da premio Nobel nel prestigioso Salone del Rettorato dell’Università di Torino, incontrando i giornalisti per commentare il riconoscimento assegnato dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze.

La motivazione ufficiale conferisce a Halzen il Nobel «per il suo fondamentale contributo all’IceCube Neutrino Observatory e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica». L’opera dello scienziato ha rivoluzionato l’astrofisica particellare: grazie all’imponente osservatorio IceCube, incastonato nei ghiacci dell’Antartide, è stato possibile captare i “messaggeri invisibili” dell’universo profondo, aprendo una finestra inedita sullo studio dei fenomeni cosmici più violenti e lontani, come buchi neri supermassicci e blazar.

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