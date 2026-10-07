Prosegue la protesta degli studenti: al liceo Einstein di Torino bruciata una foto di Netanyahu

TORINO – Non si ferma l’ondata di protesta degli studenti torinesi. Fino a ora sono ben tre i licei occupati e uno in autogestione. Questa volta la mobilitazione è arrivata anche nel liceo scientifico Einstein.

Sui social circola infatti un video in cui si vedono dei giovani con la bandiera palestinese e altri che danno alle fiamme una fotografia del premier israeliano Netanyahu. Un gesto che non a caso arriva nel giorno del terzo anniversario della strage del 7 ottobre 2023, quando un massiccio e coordinato attacco terroristico venne sferrato contro Israele da parte del gruppo palestinese Hamas e di altre fazioni armate. Un massacro che costò la vita a oltre 1.200 persone, compresi donne, anziani e giovani, nei kibbutz, nelle città e tra i partecipanti al festival di musica psichedelica Supernova. 250 invece le persone che vennero fatte prigioniere.

I giovani, inoltre, protestano per il decreto scuola emanato dal governo, con misure sull’integrazione degli alunni stranieri, contro la guerra, per il diritto allo studio e nel caso specifico del Lagrange i forti problemi strutturali dell’edificio.

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