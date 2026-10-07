Graphic Days 2026 accende Barriera di Milano: il festival internazionale quest’anno sceglie il “Disordine”

TORINO – Grande attesa per l’undicesima edizione di Graphic Days, la manifestazione internazionale dedicata alla comunicazione visiva e al social design, in programma dal 15 al 25 ottobre 2026.

Fedele alla propria identità nomade e all’attitudine a reinventare gli spazi urbani prima della loro metamorfosi definitiva, la rassegna approda per la prima volta nel cuore di Barriera di Milano, insediandosi all’interno dei Cantieri del Gruppo Building in via Banfo. Un esperimento di rigenerazione culturale temporanea che metterà in dialogo oltre 60 ospiti internazionali, 19 percorsi espositivi, workshop specialistici, appuntamenti per scuole e famiglie e una densa rete di eventi diffusi nell’intero tessuto cittadino.

Il filo conduttore scelto per questa edizione ruota attorno al concetto di “Disordine“, inteso come laboratorio generativo e rottura degli schemi convenzionali. Il linguaggio visivo si fa così strumento per esplorare le frizioni del presente, dal sovraccarico informativo alla diffusione dell’AI, fino all’ibridazione tra tecniche analogiche e digitali.

La proposta culturale

Tra le proposte di punta spicca “L’umanesimo dei dati” di Giorgia Lupi, focalizzato sul Data Humanism e su una visualizzazione delle metriche che rimette l’essere umano al centro dell’informazione complessa. Lo sguardo internazionale spazia poi dalla retrospettiva spagnola “Never ever be predictable” di Quim Marin all’estetica del clubbing polacco esplorata da “Newschøøl of pø5ter”, fino alla ricognizione su “Eyes On Switzerland” e all’approfondimento sull’alfabeto coreano in “HONDON – The Korean Dis-order”. Completano il circuito le illustrazioni di Henning Wagenbreth, i manifesti sociali di Posterheroes, i lavori degli under 30 premiati da Neologia e tre dark room interattive dedicate ai videogiochi speculativi ed ecologici.

Svariati gli appuntamenti e i workshop in programma, la cui lista è consultabile al sito dell’evento.

L’apertura al quartiere

Il legame con il territorio circostante troverà la sua massima espressione domenica 25 ottobre quando il tratto di via Banfo tra via Cervino e via Valprato verrà interdetto alla circolazione veicolare per fare spazio a “Un Playground per Barriera”, progetto sviluppato in collaborazione con la scuola primaria Pestalozzi tra giochi di strada, installazioni e una grande parata finale.

Nella stessa giornata gli spazi ospiteranno la Mostra Mercato a ingresso libero, vetrina per designer indipendenti e stamperie artigianali.

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