Entra in un locale prima dell’apertura, ruba la borsa di una dipendente e fugge: arresta un 56enne a Torino

TORINO – Un uomo di 56 anni è stato arrestato nel quartiere Santa Rita di Torino per un furto con destrezza commesso all’interno di un’attività commerciale di corso Sebastopoli.

Cosa è successo

L’uomo, approfittando della porta d’ingresso lasciata socchiusa, si era introdotto all’interno del locale poco prima dell’apertura al pubblico, si era quindi avvicinato al bancone impossessandosi della borsa di una dipendente del locale.

La donna, accortasi immediatamente di quanto stava accadendo, aveva cercato di fermare l’uomo inseguendolo all’esterno del locale, richiamando al contempo l’attenzione delle persone presenti in strada.

Il 56enne, che nel frattempo aveva tentato la fuga, era stato fermato dalla Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico inviata sul posto a seguito di segnalazione giunta alla Centrale operativa.

Gli agenti, dopo aver ricostruito quanto accaduto, anche grazie anche alla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale hanno arrestato l’uomo, peraltro già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Torino.

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