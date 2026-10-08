Si fermano temporaneamente entro il 15 novembre gli stabilimenti ex Ilva di Genova e Novi Ligure

NOVI LIGURE – Acciaierie d’Italia decide per la serrata. L’azienda ha annunciato in amministrazione straordinaria che gli stabilimenti ex Ilva di Genova e Novi Ligure (AL) si fermeranno temporaneamente entro il 15 novembre prossimo. Il provvedimento arriva come conseguenza dello stop all’area a caldo del sito di Taranto, imposto dalla Corte dell’appello di Milano e su cui pende ancora un ricorso in Cassazione.

La comunicazione, che è stata inviata questa mattina a tutte le autorità locali, prospetta anche il ricorso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori interessati dalla fermata.

Negli stabilimenti sono impiegati 929 lavoratori a Genova, di cui 250 già in cassa integrazione, e 552 a Novi Ligure, di cui 150 già in cassa.

Preoccupati i sindaci di Genova e di Novi, Silvia Salis e Rocchino Muliere. «Pur comprendendo la lunga e complessa fase di difficoltà che sta attraversando l’azienda, l’annuncio di una serrata è del tutto inaccettabile» – ha commentato Salis, anche a nome del collega – «Comprendiamo la fase lunga e complessa che l’azienda sta attraversando, ma le conseguenze dei continui ritardi nel percorso di vendita non possono ricadere ancora una volta sui lavoratori, sulle loro famiglie e sui territori in cui vivono e lavorano. Ci auguriamo che dagli incontri di oggi e domani a Roma, tra rappresentanze sindacali, governo e parti interessate, possa emergere un quadro diverso. La serrata è una prospettiva insostenibile per le lavoratrici e i lavoratori, per Genova e Novi Ligure e per l’intera filiera siderurgica del nostro Paese» ha concluso.

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