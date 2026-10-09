Bibliobus a Torino, da lunedì 12 ottobre fa tappa anche in piazza Santa Giulia

TORINO – Da lunedì 12 ottobre il Bibliobus 1 farà tappa anche in piazza Santa Giulia, nel quartiere Vanchiglia, in Circoscrizione 7. Il servizio sarà attivo ogni lunedì, dalle 14.30 alle 18.30, in via sperimentale fino alla fine dell’anno.

La nuova fermata punta ad avvicinare le Biblioteche civiche ai residenti, offrendo maggiori opportunità per prendere in prestito libri e accedere ai servizi bibliotecari direttamente nel quartiere.

La sperimentazione servirà a capire la risposta dei cittadini e a valutare eventuali modifiche al calendario delle soste, il cui aggiornamento è previsto per gennaio 2027. Il programma completo del 2026 è consultabile sul sito del Comune di Torino.

Intanto, questo fine settimana i Bibliobus 1 e 2 sospenderanno le fermate abituali per essere presenti in piazza Castello, in occasione di Portici di Carta e delle Giornate della Legalità, con attività e proposte di lettura per tutte le età.

Il Bibliobus 1 ospiterà la Biblioteca della Legalità (BILL), con romanzi, saggi, fumetti e albi illustrati dedicati alla cultura della legalità e della giustizia tra i più giovani. Il Bibliobus 2 proporrà invece una selezione di libri dedicati all’intercultura, in linea con il progetto “Leggere il Mondo”.

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