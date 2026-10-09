Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 9 ottobre 2026: i numeri vincenti

Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati. Questa sera, martedì 6 ottobre 2026, vanno in scena le nuove estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto, pronte a distribuire premi e a cambiare la vita di qualche fortunato giocatore.

I riflettori sono puntati come di consueto sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che per il concorso di oggi mette in palio un jackpot di 37.900.000 euro.

Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri del 10eLotto in tempo reale.

Ecco i numeri del Lotto di venerdì 9 ottobre 2026:

Bari: 62 – 74 – 66 – 81 – 33

Cagliari: 51 – 32 – 39 – 1 – 83

Firenze: 77 – 15 – 62 – 32 – 82

Genova: 31 – 55 – 72 – 32 – 74

Milano: 56 – 71 – 15 – 43 – 23

Napoli: 33 – 58 – 60 – 1 – 71

Palermo: 31 – 10 – 30 – 74 – 18

Roma: 26 – 71 – 89 – 1 – 80

Torino: 67 – 39 – 36 – 17 – 5

Venezia: 4 – 69 – 1 – 33 – 5

Nazionale: 54 – 32 – 23 – 22 – 51

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’9 ottobre sono:

4 – 10 – 15 – 26 – 31 – 32 – 33 – 39 – 51 – 55 – 56 – 58 – 62 – 66 – 67 – 69 – 71 – 72 – 74 – 77

Numero Oro: 62

Doppio Oro: 62 – 74

Extra: 1 – 5 – 17 – 18 – 23 – 30 – 36 – 43 – 54 – 60 – 80 – 81 – 82 – 83 – 89

I numeri del Superenalotto dell’9 ottobre 2026:

La combinazione vincente è: 18 – 35 – 44 – 56 – 76 – 82

Il numero Jolly è: 49

Il numero Superstar è: 15

Il Jackpot del Superenalotto: 37,9 milioni di euro.

I simboli estratti al Simbolotto

11-TOPI

26-ELMO

31-ANGURIA

30-CACIO

7-VASO

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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