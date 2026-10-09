Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 9 ottobre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati. Questa sera, martedì 6 ottobre 2026, vanno in scena le nuove estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto, pronte a distribuire premi e a cambiare la vita di qualche fortunato giocatore.
Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri del 10eLotto in tempo reale.
Ecco i numeri del Lotto di venerdì 9 ottobre 2026:
Bari: 62 – 74 – 66 – 81 – 33
Cagliari: 51 – 32 – 39 – 1 – 83
Firenze: 77 – 15 – 62 – 32 – 82
Genova: 31 – 55 – 72 – 32 – 74
Milano: 56 – 71 – 15 – 43 – 23
Napoli: 33 – 58 – 60 – 1 – 71
Palermo: 31 – 10 – 30 – 74 – 18
Roma: 26 – 71 – 89 – 1 – 80
Torino: 67 – 39 – 36 – 17 – 5
Venezia: 4 – 69 – 1 – 33 – 5
Nazionale: 54 – 32 – 23 – 22 – 51
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’9 ottobre sono:
4 – 10 – 15 – 26 – 31 – 32 – 33 – 39 – 51 – 55 – 56 – 58 – 62 – 66 – 67 – 69 – 71 – 72 – 74 – 77
Numero Oro: 62
Doppio Oro: 62 – 74
Extra: 1 – 5 – 17 – 18 – 23 – 30 – 36 – 43 – 54 – 60 – 80 – 81 – 82 – 83 – 89
I numeri del Superenalotto dell’9 ottobre 2026:
La combinazione vincente è: 18 – 35 – 44 – 56 – 76 – 82
Il numero Jolly è: 49
Il numero Superstar è: 15
Il Jackpot del Superenalotto: 37,9 milioni di euro.
I simboli estratti al Simbolotto
11-TOPI
26-ELMO
31-ANGURIA
30-CACIO
7-VASO
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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