Festa in San Salvario, a Torino una domenica tra artigiani e musica dal vivo

TORINO – Domenica 11 ottobre, dalle 9:00 alle 19:00, via Madama Cristina si trasforma in un grande spazio pedonale animato per la festa del commercio di vicinato promossa dall’Associazione Commercianti Madama Cristina con il patrocinio della Circoscrizione 8. L’iniziativa interesserà l’asse stradale compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Cellini, nel cuore di San Salvario, proponendo una giornata all’insegna dello shopping di prossimità e della socialità all’aria aperta.

Lungo la via, le vetrine dei negozi aperti faranno da cornice a banchi di operatori handmade, hobbisti, produttori diretti, vivaisti e promoter. Ad arricchire la festa ci saranno esibizioni di musica live, balli in strada, giostre e aree laboratoriali dedicate ai più piccoli nell’ambito dell’expo bimbi, oltre a stand associativi e punti dedicati alle degustazioni gastronomiche.

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