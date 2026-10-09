Fridays For Future indice lo sciopero per il Clima, anche a Torino: “Questo clima non è vita”

TORINO – Per venerdì 16 ottobre i movimenti ecologisti hanno indetto una nuova giornata di sciopero generale per il clima, che vedrà convergere in piazza Fridays for Future, Extinction Rebellion e la rete di Global Sumud Flottilla sotto lo slogan unitario «Questo clima non è vita».

La manifestazione intende mettere in relazione l’emergenza ecologica con le ricadute economiche e sociali sul territorio: dal caro-energia legato ai combustibili tradizionali all’impatto delle ondate di calore estive sulla salute della popolazione e sulle condizioni di lavoro, negli stabilimenti industriali come nei campi agricoli.

Al centro della protesta anche l’intreccio tra interessi energetici, estrazione delle materie prime e scenari di conflitto internazionale.

Orari e percorso

La mobilitazione cittadina si articolerà in due momenti distinti nel corso della giornata. Il concentramento del corteo mattutino è fissato per le ore 9:30 davanti alla sede universitaria di Palazzo Nuovo. Da lì il serpentone attraverserà le vie del centro: l’itinerario provvisorio, ancora al vaglio delle autorià, prevede il transito davanti alla sede Rai di via Rossini, lungo via Po e piazza Castello, con possibili direttrici verso via Arsenale e la zona del Grattacielo della Regione Piemonte.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, la protesta proseguirà con un presidio statico in piazza Palazzo di Città, davanti al municipio, pensato per consentire la partecipazione di lavoratori, studenti e realtà associative impossibilitati a essere presenti al mattino.

Durante la manifestazione verrà inoltre esposto per la prima volta a Torino il «sudario per la pace», simbolo scelto dai collettivi per saldare la giustizia climatica alla richiesta di cessate il fuoco e solidarietà internazionale.

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