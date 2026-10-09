Volo Torino-Palermo cancellato e passeggeri bloccati in aeroporto, ma si può chiedere il rimborso?

TORINO – Giornata di disagi per decine di passeggeri in partenza dall’aeroporto di Torino. Il volo W46614 di Wizz Air, diretto a Palermo e previsto per giovedì 8 ottobre, è stato cancellato, lasciando a terra i viaggiatori e costringendoli a cercare soluzioni alternative per raggiungere la destinazione.

La cancellazione, secondo quanto riferito dai passeggeri, sarebbe arrivata senza preavvisi utili e senza alternative immediate. Per molti si sono susseguite ore di attesa nello scalo torinese, tra code ai banchi di assistenza e informazioni frammentarie sulla possibilità di riprogrammare il viaggio.

Lavoro, visite mediche e vacanze: i programmi stravolti

Dietro il disservizio ci sono esigenze diverse: chi doveva rientrare per motivi di lavoro, chi aveva visite mediche già programmate e chi stava semplicemente tornando a casa dopo le vacanze. Per tutti, la cancellazione ha comportato cambiamenti nei programmi e difficoltà nel capire come proseguire il viaggio.

Al momento, sulla base delle informazioni contenute nella segnalazione, non sono state indicate cause esterne specifiche, come condizioni meteorologiche avverse o altri eventi eccezionali. La causa della cancellazione, tuttavia, non risulta accertata e non è possibile attribuirla con certezza a problemi organizzativi interni alla compagnia senza ulteriori chiarimenti.

Cancellazione del volo: quali sono i diritti dei passeggeri

In caso di cancellazione, ricorda IraliaRimborso.it, i passeggeri possono fare riferimento al Regolamento europeo 261/2004, che stabilisce una serie di tutele per chi viaggia in aereo. In particolare, la normativa prevede, a determinate condizioni, il diritto alla compensazione pecuniaria, oltre alla possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto e un volo alternativo.

Per le tratte aeree fino a 1.500 chilometri, la compensazione prevista è di 250 euro per passeggero. L’importo può essere ridotto o non essere dovuto in specifiche circostanze, per esempio quando la compagnia dimostra che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure ragionevoli.

La compagnia deve inoltre garantire l’assistenza prevista dalla normativa, che può comprendere pasti e bevande in relazione ai tempi di attesa e, quando necessario, il pernottamento e il trasferimento tra aeroporto e alloggio.

Per i viaggiatori coinvolti nella cancellazione del volo W46614 da Torino a Palermo, sarà quindi importante conoscere le motivazioni ufficiali del disservizio e verificare le condizioni per ottenere l’eventuale compensazione e le altre forme di tutela previste.

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