Anche a Novara il corteo Pro Palestina: oltre 200 persone e il «sudario di Gaza»

NOVARA – Un lungo telo bianco di 25 metri su cui sono stati trascritti, uno a uno, 18.457 nomi di bambini e bambine che hanno perso la vita nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023, è quello che ha attraversato le strade del centro di Novara nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre. Il cosiddetto “sudario di Gaza” è stato portato in corteo da oltre 200 persone in una manifestazione carica di partecipazione e silenzio.

L’iniziativa nasce dal collettivo friulano “Carnia per la pace”, ideatore del telo itinerante che sta facendo tappa in diverse città italiane.

La testimonianza

Nel corso della mobilitazione ha portato la propria testimonianza Khulud, 25 anni, originaria di Gaza e attualmente studentessa di Medicina all’Università del Piemonte Orientale. La giovane ha ripercorso il dramma personale legato al 9 ottobre, il giorno in cui i bombardamenti hanno distrutto la sua casa cancellando la quotidianità e costringendola a ricostruire la propria esistenza lontano dalla sua terra d’origine.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese