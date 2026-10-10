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CronacaTorino

Auto esce di strada e finisce tra gli alberi: due feriti nello scontro tra Rivoli e la barriera di Bruere

Le persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale di Rivoli
Chiara Scerba

Pubblicato

11 secondi fa

il

Dal gruppo "Sei del Piemonte se"
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RIVOLI – Un violento scontro tra due veicoli si è verificato nella serata di oggi, sabato 10 ottobre, lungo il raccordo tra Rivoli e la barriera autostradale di Bruere, in direzione tangenziale di Torino. Nell’impatto una delle automobili coinvolte ha perso aderenza con l’asfalto ed è finita completamente fuori dalla carreggiata, terminando la propria corsa nella fitta vegetazione a bordo strada in mezzo agli alberi.

Per approfondire:

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 insieme alle pattuglie della Polizia Stradale per prestare soccorso e mettere in sicurezza la viabilità. Il bilancio è di due persone ferite: dopo le prime cure sul luogo del sinistro, entrambe sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli, una in codice verde e l’altra con lesioni di media gravità classificate in codice giallo.

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