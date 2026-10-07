Scontro tra Nichelino e Vinovo: auto contro un tir, ferita una 28enne trasportata in elisoccorso al CTO

NICHELINO – Un brutto scontro stradale si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi tra Nichelino, Candiolo e Vinovo.

Lo scontro

Secondo quanto si apprende, una donna di 28 anni – residente a Moncalieri – viaggiava alla guida della sua Opel Mokka in direzione Candiolo quando, subito dopo essere uscita dalla rotonda, si è scontrata frontalmente con il rimorchio di un autoarticolato.

Il mezzo pesante stava percorrendo via Debouché nella corsia opposta, diretto verso la tangenziale. Secondo le prime ricostruzioni – ancora al vaglio delle autorità – il rimorchio del camion potrebbe aver sbandato invadendo la carreggiata opposta, complice l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

L’impatto è stato particolarmente violento. La 28enne è rimasta ferita in maniera seria. Per la conducente, infatti, si è reso necessario il trasporto d’urgenza in elisoccorso all’ospedale CTO di Torino, dove è ricoverata in condizioni apparentemente gravi. Completamente illeso, invece, l’autista del tir.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco di Torino Lingotto e Carmagnola per mettere in sicurezza l’area e facilitare i soccorsi. Presente anche la polizia locale di Nichelino per i rilievi del caso.

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