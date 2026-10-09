Cinque veicoli coinvolti in uno scontro a Santa Rita: scattano multe di oltre 15mila euro per un camionista

TORINO – L’episodio è avvenuto lunedì 5 ottobre quando le pattuglie del Reparto Radiomobile della Polizia Locale sono intervenute per eseguire i rilievi di rito a seguito della collisione stradale. Considerata la presenza di un mezzo pesante, sul posto sono subito confluiti gli specialisti del Reparto Sicurezza Stradale, dando il via a una dettagliata verifica documentale e tecnica su tutta la filiera del viaggio.

I controlli e tutte le violazioni

Gli accertamenti hanno messo in luce un lungo elenco di gravi irregolarità a carico di un 43enne, alla guida di un convoglio composto da un trattore stradale di oltre 6 tonnellate intestato a una società emiliana e da un semirimorchio di proprietà dell’autista stesso, titolare di una seconda impresa. La prima infrazione ha riguardato l’assoluta assenza di copertura assicurativa obbligatoria e, per questa violazione, è scattata una sanzione di 866 euro sia per il conducente sia per la società proprietaria del trattore, con il contestuale sequestro amministrativo del mezzo finalizzato alla confisca.

Consultando le banche dati internazionali, gli agenti hanno scoperto che l’uomo non era in possesso della categoria di patente idonea per condurre quel complesso veicolare: da qui un verbale da 5.100 euro per guida senza patente valida e una multa di 397 euro all’azienda proprietaria per incauto affidamento. Gravi violazioni sono emerse anche per il trasporto merci in conto proprio: il 43enne non risultava più dipendente dell’azienda intestataria della motrice e il trattore trainava un semirimorchio di una ditta differente, portando all’applicazione di due distinte sanzioni da 4.130 euro ciascuna.

Il quadro si è chiuso con contestazioni relative alla mancanza della documentazione di carico per le strutture fieristiche trasportate e a plurime anomalie nella compilazione dei dischi del cronotachigrafo analogico. Tra conducente e imprese proprietarie, l’ammontare complessivo delle sanzioni ha superato i 15mila euro, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del mezzo pesante per tre mesi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese