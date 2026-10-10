Perdono il camper in un incendio e finiscono a dormire in cantina a Torino: Mirafiori si mobilita

TORINO – A Mirafiori Sud si è messa in moto una catena di solidarietà per aiutare Alessandro, 49 anni, e il suo inseparabile cane Aron, costretti da giorni a trovare riparo all’interno di una piccola cantina di pochi metri quadrati. Il camper in cui l’uomo viveva è andato completamente distrutto a causa di un rogo, sulle cui cause aleggia l’ombra del dolo.

A lanciare l’allarme e a raccogliere la testimonianza diretta dell’uomo è stato il consigliere di circoscrizione Alessandro Nucera. Sebbene entrambi siano riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l’abitacolo, la situazione attuale resta critica: per Alessandro e per il suo animale domestico c’è l’urgenza immediata di trovare un luogo asciutto e sicuro dove dormire e la possibilità di accedere a pasti caldi.

Il quartiere ha risposto con prontezza alla richiesta di soccorso avviando una raccolta fondi spontanea e consegnando indumenti puliti e generi di prima necessità. L’appello si allarga ora all’intera comunità cittadina e a chiunque possa offrire una soluzione abitativa o un supporto tangibile per consentire a entrambi di superare l’emergenza.

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