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CronacaScuola e formazioneTorino

Pinerolo, è stato espulso da scuola il ragazzo che ha ustionato un compagno disabile

Sull’episodio sono in corso anche gli accertamenti delle forze dell’ordine
Gabriele Farina

Pubblicato

14 secondi fa

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PINEROLO – Il consiglio d’istituto dell’alberghiero Prever di Pinerolo ha deciso l’allontanamento dalla comunità scolastica per il 15enne che il 1° ottobre ha ustionato al braccio un compagno di 19 anni con disabilità, utilizzando la fiamma di un accendino e di una bomboletta spray. La sanzione è stata deliberata venerdì 9 ottobre 2026 e prevede anche un percorso di riorientamento e attività socialmente utili.

Per approfondire:

La decisione riguarda l’episodio avvenuto nella sede di via Merlo, dove il ragazzo avrebbe aggredito il compagno all’interno dello spogliatoio del laboratorio di cucina. Per il 15enne è prevista anche la possibilità di proseguire il percorso formativo in un altro istituto scolastico o in un ente di formazione professionale del territorio.

La decisione del consiglio d’istituto

Il consiglio si è riunito al completo, con la partecipazione di otto docenti, quattro rappresentanti dei genitori, quattro studenti e della dirigente scolastica Roberta Martino.

Nei giorni immediatamente successivi all’aggressione, la preside aveva annunciato l’intenzione di proporre l’allontanamento definitivo del ragazzo. La decisione del 9 ottobre ha definito la risposta disciplinare dell’istituto, affiancando all’esclusione dalla comunità scolastica un percorso di riorientamento e l’impegno in attività di utilità sociale.

Le indagini dei carabinieri

Sull’episodio sono in corso anche gli accertamenti delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno trasmesso gli atti alla Procura per i minorenni di Torino, che dovrà valutare gli elementi raccolti.

Le verifiche non si limitano alla ricostruzione dell’aggressione del 1° ottobre, ma riguardano anche quanto sarebbe accaduto nei momenti precedenti e il contenuto di alcune chat tra studenti. Gli investigatori ascolteranno inoltre i ragazzi che si trovavano nello spogliatoio del laboratorio di cucina al momento dei fatti.

L’obiettivo è chiarire la dinamica dell’episodio e ricostruire il contesto in cui è maturata l’aggressione, mentre proseguono gli approfondimenti sulla vicenda.

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