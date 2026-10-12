Poste italiane cerca consulenti finanziari nel cuneese: come e entro quando candidarsi

CUNEO – Poste Italiane cerca laureati e laureandi in provincia di Cuneo da inserire nelle attività di promozione e vendita di servizi finanziari, prodotti assicurativi e finanziamenti. Le candidature potranno essere presentate entro il 25 ottobre 2026 attraverso il sito ufficiale dell’azienda.

I candidati selezionati saranno destinati a uno dei 265 uffici postali presenti nel Cuneese, dove lavoreranno a diretto contatto con i clienti, occupandosi di consulenza e proponendo prodotti e servizi in base alle diverse esigenze.

La ricerca è rivolta a persone interessate al settore dei mercati finanziari, delle assicurazioni e degli investimenti. Tra le competenze richieste figurano buone capacità relazionali e comunicative, oltre all’orientamento al raggiungimento degli obiettivi.

Costituiscono titoli preferenziali una formazione universitaria in discipline economiche o giuridiche, la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari e la familiarità con prodotti assicurativi e di investimento.

Saranno valutate positivamente anche le competenze relative alle normative che regolano la consulenza sugli investimenti, in particolare la direttiva MiFID II, e la distribuzione dei prodotti assicurativi, disciplinata dalla direttiva IDD.

L’inserimento nella rete di consulenti finanziari di Poste Italiane offrirà ai candidati selezionati la possibilità di sviluppare competenze tecniche e commerciali e maturare esperienza nel rapporto diretto con la clientela.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro il 25 ottobre collegandosi al sito www.posteitaliane.it, nella sezione dedicata alle opportunità di lavoro.

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