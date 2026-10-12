Scoperto un laboratorio per produrre crack a Torino: due arresti e oltre 800 grammi di droga sequestrati

TORINO – Un appartamento trasformato in un laboratorio per preparare e confezionare crack, oltre 800 grammi di droga e 1.900 euro in contanti sequestrati. È il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Torino, che ha portato all’arresto di due uomini di 61 e 21 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le indagini sono partite dai movimenti del 61enne, che gli agenti del commissariato Barriera di Milano sospettavano fosse coinvolto nello spaccio. Secondo gli investigatori, l’uomo si muoveva a bordo di un’auto fingendo di svolgere l’attività di tassista.

Durante un servizio di controllo, i poliziotti lo hanno visto parcheggiare in doppia fila in via Bongiovanni ed entrare in un palazzo. Hanno quindi atteso che uscisse per fermarlo e identificarlo.

Gli accertamenti sono proseguiti nell’appartamento dal quale l’uomo era appena uscito. All’interno gli agenti hanno trovato un 21enne e scoperto quello che, secondo la ricostruzione della polizia, era un vero e proprio laboratorio domestico utilizzato per lavorare la cocaina e preparare dosi di crack destinate alla vendita.

Sul tavolo della cucina e nelle altre stanze erano presenti dischetti rigidi, piatti, lamette, sostanze da taglio, due bilancini di precisione e numerosi materiali utilizzati per confezionare la droga.

La perquisizione ha permesso di sequestrare complessivamente oltre 800 grammi tra cocaina e crack, quest’ultimo trovato sia in pietre sia in dosi già pronte per lo spaccio. Recuperati anche 1.900 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori il possibile guadagno dell’attività illecita.

Al termine dei controlli, i due uomini sono stati arrestati e trasferiti nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Dagli accertamenti è emerso inoltre che il 21enne si trovava irregolarmente sul territorio italiano.

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