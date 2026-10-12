Tennis, si separa la coppia d’oro azzurra: Bolelli e Vavassori non giocheranno più insieme dal 2027

SHANGHAI – Si avvia verso la conclusione uno dei sodalizi più vincenti e amati del tennis italiano recente. A partire dal 2027, Simone Bolelli e Andrea Vavassori non giocheranno più insieme nei tornei di doppio.

L’annuncio, arrivato a sorpresa seppur con grande serenità, è stato dato domenica a margine del Masters 1000 di Shanghai, in seguito alla sconfitta al primo turno subita contro la coppia formata dallo statunitense Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektić.

Una storia di successi straordinaria

Insieme dal 2023, l’esperto bolognese e il doppista torinese hanno costruito in poco più di tre stagioni una sinergia straordinaria, affermandosi tra le coppie di punta del circuito mondiale ATP. Nel loro palmarès di coppia figurano:

3 finali Slam, dove hanno sfiorato il titolo nei tornei più prestigiosi al mondo;

2 tornei Masters 1000 vinti;

8 titoli tra ATP 500 e ATP 250.

I progetti per il futuro

A 31 anni, Andrea Vavassori ha già individuato la sua nuova guida in campo: dal 2027 farà coppia con il salvadoregno Marcelo Arévalo. Diversa la situazione per il 41enne Simone Bolelli, che non ha ancora reso noto se proseguirà la carriera nel circuito insieme a un altro compagno.

Il finale di stagione e l’abbraccio di Torino

Prima del definitivo addio, la coppia azzurra ha ancora obiettivi importanti da raggiungere in questo finale di stagione. Bolelli e Vavassori scenderanno in campo insieme nei tornei di Vienna e Parigi-Bercy, con il grande obiettivo finale di chiudere in bellezza davanti al pubblico di casa in occasione delle ATP Finals di Torino.

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