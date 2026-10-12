Turista salvato dai carabinieri: era caduto nel torrente Borbera

ROCCHETTA LIGURE – Momenti di paura per un turista che, dopo aver scavalcato le recinzioni di sicurezza, è caduto nel torrente Borbera.

Tempestivo l’intervento dei carabinieri della stazione locale che ha consentito di coordinare i primi soccorsi sul luogo dell’incidente. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco che sono riusciti a recuperare il giovane straniero, in stato di ipotermia. I sanitari, intervenuti con un elicottero da Genova, lo hanno successivamente trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato non in pericolo di vita.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese