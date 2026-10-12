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Turista salvato dai carabinieri: era caduto nel torrente Borbera

Il giovane turista recuperato in stato di ipotermia

Pubblicato

4 secondi fa

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ROCCHETTA LIGURE – Momenti di paura per un turista che, dopo aver scavalcato le recinzioni di sicurezza, è caduto nel torrente Borbera.

Per approfondire:

Tempestivo l’intervento dei carabinieri della stazione locale che ha consentito di coordinare i primi soccorsi sul luogo dell’incidente. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco che sono riusciti a recuperare il giovane straniero, in stato di ipotermia. I sanitari, intervenuti con un elicottero da Genova, lo hanno successivamente trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato non in pericolo di vita.

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