Schianto in galleria e tir in fiamme sulla A26 tra Ovada e Masone: morta una donna

OVADA – L’autostrada A26 dei Trafori paralizzata da due gravi scontri a distanza di pochi chilometri sul tratto di marcia tra Ovada e Masone. Il bilancio più pesante si registra verso la Liguria, dove una donna ha perso la vita e un uomo versa in condizioni critiche.

Gli scontri

Il sinistro mortale è avvenuto all’interno di una galleria all’altezza del chilometro 26, in direzione Genova. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un’automobile e un autoarticolato sono entrati in violenta collisione e l’impatto non ha lasciato scampo alla donna seduta sul sedile passeggero della vettura, deceduta sul colpo. Il conducente dell’auto, estratto con gravi traumi, è stato stabilizzato sul posto dall’équipe del soccorso avanzato del 118 di Ovada e trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Alessandria a bordo dell’elisoccorso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi tecnici e il personale di Autostrade per l’Italia.

Il tratto autostradale tra Ovada e Masone in direzione Genova è stato temporaneamente chiuso al traffico, con il flusso canalizzato su una sola corsia che ha provocato diversi chilometri di coda e due chilometri di incolonnamenti all’uscita obbligatoria di Ovada.

Il tir in fiamme

La viabilità è andata in tilt contemporaneamente anche sulla carreggiata opposta: in direzione nord (verso Gravellona Toce/Alessandria), un camion ha improvvisamente preso fuoco bloccando la circolazione e generando lunghe code.

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