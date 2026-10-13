Il Teatro Stabile di Torino dona i suoi costumi di scena ad associazioni ed enti senza scopo di lucro

TORINO – Il Teatro Stabile di Torino apre le porte del proprio magazzino per dare una seconda vita agli abiti di scena e promuovere la cultura della sostenibilità e del riuso. L’iniziativa è in programma venerdì 16 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30, nel deposito di via Rossini 12, a Torino.

Durante il pomeriggio, gli abiti conservati nel magazzino saranno ceduti gratuitamente a enti e organizzazioni che potranno riutilizzarli per le proprie attività. Non si tratta di costumi storici, ma di capi di abbigliamento comune, tra cui pantaloni, giacche, cappotti e accessori.

La donazione è destinata alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri e attivi in Italia o all’estero per scopi umanitari, oltre che alle istituzioni scolastiche. In subordine, potranno beneficiare dell’iniziativa anche altri enti senza scopo di lucro, come Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale e associazioni culturali.

Gli abiti non potranno invece essere assegnati a privati cittadini né a soggetti o società con finalità di lucro.

L’iniziativa ha già raccolto un’ampia adesione: sono oltre 70 gli enti che hanno aderito. Un progetto che unisce solidarietà e attenzione all’ambiente, favorendo il recupero e il riutilizzo di materiali che possono ancora essere utili alla collettività.

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