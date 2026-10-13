Smantellata rete di serre di cannabis tra Cuneo e Torino: 8 arresti e 340 kg di droga sequestrati

CUNEO – Otto persone arrestate, cinque denunciate a piede libero e oltre 340 chilogrammi di stupefacente sequestrati, per un valore stimato sul mercato di circa mezzo milione di euro. È il bilancio dell’operazione “Oro verde”, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Bra sotto il coordinamento della Procura di Asti, che ha portato allo smantellamento di una rete strutturata di coltivazioni indoor di cannabis tra le province di Cuneo e Torino.

I comuni coinvolti

L’indagine, avviata a gennaio 2026, ha individuato impianti artificiali altamente tecnologici attivi nei comuni cuneesi di Sanfrè, Castellinaldo e Bene Vagienna, oltre a un sito a Ceres, nelle Valli di Lanzo nel Torinese. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo forniva anche consulenze tecniche ad altre realtà criminali per l’allestimento e l’ottimizzazione dell’habitat delle serre indoor.

Durante le perquisizioni sono stati posti sotto sequestro oltre 340 kg di sostanza, tra piante in fioritura e marijuana già essiccata e confezionata, oltre a 200 grammi di hashish e denaro contante.

Le accuse contestate comprendono produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre al furto aggravato di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti.

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