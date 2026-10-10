Incendio all’ex centrale del latte di Alba: nessun ferito tra le macerie, al via la bonifica

ALBA – Nessuna persona è rimasta coinvolta nel vasto rogo divampato nella serata di ieri all’ex centrale del latte “Cappello”. A confermare l’esito dei sopralluoghi è stato il sindaco Alberto Gatto al termine del tavolo operativo tenutosi nella mattinata di oggi, sabato 10 ottobre, con i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Le fiamme, scoppiate poco prima delle 20 di venerdì nel fabbricato abbandonato di via San Rocco e anticipate secondo alcuni testimoni da boati ed esplosioni, avevano fatto temere il peggio per le persone senza dimora che talvolta utilizzavano la struttura come rifugio di fortuna. L’imponente dispositivo di soccorso, che ha mobilitato oltre 40 unità dei Vigili del Fuoco provenienti da Alba, Racconigi, Fossano, Sommariva del Bosco, Bra e Cortemilia, ha consentito di circoscrivere il rogo nella notte.

Le accurate ispezioni condotte nelle ore notturne e completate in mattinata tra i resti dell’edificio hanno fortunatamente escluso la presenza di vittime o feriti all’interno dello stabile distrutto. Attualmente le fiamme risultano completamente spente e sono in corso le delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’intera area da parte dei tecnici e delle forze dell’ordine per verificare la stabilità strutturale del capannone e chiarire le cause che hanno innescato l’incendio.

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