“Rallenta, c’è la mamma a casa che mi aspetta”: a Torino si allarga la protesta per la sicurezza stradale

TORINO – La mobilitazione per la sicurezza stradale a Torino valica i confini di corso Regina Margherita e approda sulla sponda destra del Po. Nella mattinata di oggi, martedì 13 ottobre, residenti della Circoscrizione 7, famiglie e attivisti hanno dato vita a un flash mob lungo corso Casale, bloccando a intermittenza il flusso veicolare all’altezza di quattro incroci critici: all’altezza del Motovelodromo, in piazza Carrara, tra piazzale Marco Aurelio e via San Sebastiano Po, e all’angolo con via Signorelli.

L’iniziativa

L’idea nasce per denunciare l’alta incidentalità di un’arteria teatro negli ultimi anni di gravi tragedie, tra cui la morte della sedicenne Emilia Maidaska nell’autunno 2023 e dell’ottantenne Paola Aragno lo scorso marzo, entrambe investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

Secondo i dati rielaborati dalle associazioni di mobilità dolce, lungo il corso si registra in media quasi una collisione con feriti ogni mese, alimentata da velocità di percorrenza elevate e attraversamenti poco visibili.

Accanto all’azione in strada, i promotori hanno depositato una petizione indirizzata al Consiglio Comunale per chiedere interventi urgenti: abbassamento effettivo dei limiti di velocità con l’eventuale installazione di autovelox, messa in sicurezza e rialzo dei passaggi pedonali, semaforizzazione adeguata e la creazione di corsie ciclabili continue e protette.

La mobilitazione proseguirà nel tardo pomeriggio alle ore 18:00 con un’assemblea pubblica di quartiere per definire le prossime richieste da portare al tavolo di confronto con Palazzo Civico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese