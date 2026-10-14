Giaveno, lite in un caffè finisce a coltellate: arrestato un 28enne

GIAVENO – Una lite per futili motivi, scoppiata all’interno di un caffè nel centro di Giaveno, è degenerata in un’aggressione con un coltello. Il bilancio è di un uomo ferito e di un 28enne arrestato dai carabinieri.

L’episodio è avvenuto nella notte. Al culmine del diverbio tra i due giovani, il ragazzo di 28 anni, avrebbe estratto un coltello e colpito l’altro contendente, un uomo di 33 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Giaveno e i sanitari del 118. I militari hanno arrestato il 28enne con l’accusa di lesioni aggravate.

Il ferito ha inizialmente rifiutato il trasporto in ospedale con l’ambulanza, ma si è poi recato autonomamente alla guardia medica locale per ricevere le cure necessarie.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della lite.

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