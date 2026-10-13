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Tensione al Boselli di Torino durante il tentativo di occupazione: fermato uno studente

La notizia del fermo è stata diffusa sui social dagli stessi studenti, che hanno denunciato l’intervento delle forze dell’ordine

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TORINO – Momenti di tensione questa mattina all’istituto Boselli di via Montecuccoli, nel centro di Torino, durante un tentativo di occupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che avrebbero fermato uno studente appartenente al movimento Seconda Generazione.

Per approfondire:

La notizia del fermo è stata diffusa sui social dagli stessi studenti, che hanno denunciato l’intervento delle forze dell’ordine: “Un fatto gravissimo è avvenuto questa mattina al Boselli in cui Digos e carabinieri hanno fatto irruzione nella scuola e portato via uno studente con la violenza”.

Nel messaggio, gli studenti hanno collegato l’episodio alla mobilitazione in corso negli istituti cittadini e provinciali: “Provano a reprimerci perché sta partendo un movimento studentesco in tutte le scuole della città e della provincia e del paese. Gli studenti sono uniti e non lasceranno indietro nessuno. Tocca uno, tocca tutti!”.

Dopo il fermo è scattato anche un appello sui social per organizzare un presidio davanti alla caserma, con l’obiettivo di chiedere il rilascio dello studente.

Intanto, la protesta studentesca si è allargata ad altri istituti. Questa mattina sono state occupate altre tre scuole: il liceo scientifico Galileo Ferraris, il liceo Berti e il Majorana di Moncalieri. Si aggiungono alla succursale del Gioberti, all’Einstein e al Primo liceo artistico, occupati già nella giornata di ieri, sull’onda della protesta francese.

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