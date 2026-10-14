CuneoEnogastronomia
Rei Natura entra in Les Grandes Tables du Monde: nuovo riconoscimento internazionale per Michelangelo Mammoliti
Un risultato che conferma l’ambizione di Rei Natura di consolidare la propria presenza nel panorama dell’alta cucina internazionale
SERRALUNGA D’ALBA – Nuovo traguardo internazionale per Rei Natura, il ristorante tre Stelle Michelin dello chef Michelangelo Mammoliti a Serralunga d’Alba, nelle Langhe. Il locale è entrato a far parte di Les Grandes Tables du Monde, l’associazione fondata nel 1954 che riunisce oltre 200 tra i più autorevoli ristoranti di alta gastronomia in più di 25 Paesi.
L’ingresso nell’organizzazione rafforza il profilo internazionale del ristorante, già premiato con le tre Stelle Michelin e con i tre Coltelli ai The Best Chef Awards 2025.
Il riconoscimento valorizza la filosofia culinaria di Mammoliti, basata sulla ricerca, sul rigore tecnico e sulla centralità del mondo vegetale. Una proposta gastronomica che mantiene un forte legame con il territorio delle Langhe, aprendosi al tempo stesso al confronto con la cucina internazionale.
“Entrare a far parte di Les Grandes Tables du Monde rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita e maturazione del nostro ristorante”, afferma lo chef. “È il riconoscimento di un progetto gastronomico costruito nel tempo, attraverso una ricerca quotidiana che coinvolge ogni componente della squadra e che trova nella natura il proprio principio fondante”.
Soddisfazione anche per Valentina Dogliani, alla guida dell’accoglienza del ristorante, secondo cui l’ingresso nell’associazione “rappresenta un riconoscimento di grande valore per il percorso imprenditoriale intrapreso e per il modello di ospitalità che stiamo costruendo”.
Un risultato che conferma l’ambizione di Rei Natura di consolidare la propria presenza nel panorama dell’alta cucina internazionale, mantenendo al centro la ricerca gastronomica e il legame con il territorio.
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