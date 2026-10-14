Torino, un 19enne è stato arrestato: trovato con oltre un chilo e mezzo di droga e 1.740 euro in contanti

TORINO – Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato perché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dagli equipaggi a bordo delle moto “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio.

I controlli e l’arresto

Gli agenti hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto lungo corso Agnelli, nella zona nord di Mirafiori.

Fin da subito il ragazzo ha mostrato una forte insofferenza al controllo. Insospettiti dal suo atteggiamento, i poliziotti lo hanno sottoposto a perquisizione personale, trovandolo in possesso di circa 53 grammi di hashish – che teneva nascosti nella tasca destra dei pantaloni – e di 215 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività illecita.

Gli accertamenti sono stati rapidamente estesi anche all’abitazione del diciannovenne, situata in via Nicomede Bianchi, nel quartiere Parella. Grazie al fiuto infallibile di un’unità cinofila, all’interno della sua camera da letto è stato scoperto un vero e proprio deposito della droga:

Oltre 1,2 chilogrammi di hashish

124 grammi di marijuana

1.740 euro in contanti

Bilancini elettronici di precisione

Una macchina per il sottovuoto

Tre coltelli con evidenti residui di hashish, utilizzati verosimilmente per il taglio dello stupefacente.

Al termine di tutti gli accertamenti di rito, il diciannovenne è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

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