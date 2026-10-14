Un giardino a Torino intitolato a Romanework Haile Selassie: la principessa etiope morta in città dopo la deportazione fascista

TORINO – Un giardino del quartiere Filadelfia, a Torino, porta da oggi il nome di Romanework Haile Selassie, principessa etiope deportata in Italia durante il fascismo e morta nel capoluogo piemontese nel 1940, a soli 27 anni. L’area verde si trova tra via Uffreduzzi e via Arduino, nel territorio della Circoscrizione 8.

Romanework Haile Selassie, conosciuta anche come Romane Worq, nome che significa «Melagrana d’oro», era la figlia primogenita dell’imperatore d’Etiopia Hailé Selassié. Dopo l’occupazione italiana del Paese, mentre il padre si rifugiava in Inghilterra con buona parte della famiglia reale, la principessa decise di rimanere in Etiopia accanto al marito Merid Bayané, militare impegnato nella resistenza contro le truppe italiane.

Nel 1937 venne arrestata e deportata in Italia insieme ai suoi quattro figli maschi. Fu inizialmente rinchiusa nel campo di prigionia dell’Asinara, in Sardegna, e successivamente trasferita alla Missione della Consolata di Torino. Qui morì nel 1940, a causa della tubercolosi.

La cerimonia di intitolazione è stata l’occasione per ricordare la sua storia e riflettere sulle responsabilità del colonialismo italiano. All’incontro hanno partecipato la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, il coordinatore della quinta commissione della Circoscrizione 8 Michele Antonio Guggino, lo scrittore Stefano Garzaro, la presidente dell’associazione Panafricando Liuba Forte, il vicepresidente dell’associazione Etiopi e loro amici in Piemonte Amare Dawit e uno studente dell’istituto Passoni.

Guggino ha sottolineato l’importanza di riportare alla luce una vicenda poco conosciuta, mentre Garzaro ha ricordato come il regime fascista abbia cercato di nascondere le atrocità commesse durante l’occupazione dell’Etiopia. Anche Amare Dawit ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze del colonialismo italiano e sulla storia millenaria del Paese africano.

Per Liuba Forte, il giardino dovrà diventare un luogo di incontro e condivisione, capace di unire persone e culture diverse. Ricordare le responsabilità dell’Italia coloniale, ha spiegato, non significa portare una colpa, ma riconoscere un debito nei confronti della storia.

A concludere la cerimonia è stata Maria Grazia Grippo, che ha ricordato il valore della comunità di origine etiope presente a Torino. La presidente del Consiglio comunale ha sottolineato come nessuna intitolazione possa cancellare le sofferenze subite da Romanework, privata della propria famiglia e della propria terra, ma restituirle un nome e uno spazio nella memoria cittadina rappresenti una forma di giustizia.

Secondo Grippo, ricordare queste vicende significa anche affrontare con maggiore consapevolezza le pagine più difficili del passato italiano, condannando senza esitazioni il colonialismo e i totalitarismi. Un percorso che, ha concluso, deve tradursi non soltanto in gesti simbolici, ma anche in scelte concrete.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese