Alessandria, con una bottiglia di vetro colpiscono al capo un giovane e gli rubano la bici elettrica: arrestati

ALESSANDRIA – Hanno 25 e 36 anni i due uomini arrestati in flagranza di reato dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata in concorso, deferendoli contestualmente in stato di libertà per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Cosa è successo

Intorno all’una di notte, una Gazzella in transito in piazza della Gambarina è stata fermata da un giovane scosso e ferito. La vittima ha riferito ai militari di essere stata avvicinata e aggredita poco prima da due uomini che, dopo averlo colpito al capo con una bottiglia di vetro rotta, si sono impossessati della sua bicicletta elettrica per poi fuggire in direzione di via Guasco.

L’intervento tempestivo e le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare i responsabili pochi minuti dopo in via Verona. I carabinieri li hanno bloccati mentre uno di loro si trovava ancora a bordo del mezzo rubato. Durante le fasi di identificazione, i due fermati – in stato di ubriachezza – hanno opposto resistenza, minacciando e spintonando i militari nel tentativo di divincolarsi e darsi alla fuga, condotta aggressiva reiterata anche negli uffici del Comando.

La vittima dell’aggressione, lievemente ferita, è stata medicata dai sanitari del 118 giunti sul posto. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario al termine delle formalità di rito.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, gli arrestati sono stati condotti nel carcere Cantiello e Gaeta e, a seguito dell’udienza, il Gip del tribunale di Alessandria ha applicato nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.

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